Компьютер для монтажа в 4K

4К – удел избранных
Технология мониторов с 4К-разрешением только набирает обороты. В 2014–2015 годах такой монитор был редкостью, и только в 2017-м экраны пошли в массы на просторах СНГ. Например, в 2013 году доля экранов с UHD составляла не более 5%, а в 2017-м их количество приблизилось к отметке 15%.
Большинство экранов с 4K-разрешением используется для специальных нужд как площадки для рекламы, информационные табло, интерактивные панели. Реже ими комплектуют рабочие станции, здесь процент применения достаточно мал. Данные мониторы наиболее востребованы при работе с графикой, трехмерными моделями и монтаже видео.
Для домашнего пользования мониторы 4К используют еще реже, но их доля растет. Экраны подразумевают контент в высоком качестве, но пока этот формат остается исключительно премиальным классом. Даже для просмотра видео выдвигаются особые требования к ПК – наличие мощной видеокарты и разъема DVI или HDMI 2.1. Чтобы обрабатывать такое видео, нужен компьютер с очень высокой производительностью.
Различия монтажа FHD и UHD
Видеофайл имеет много показателей, которые определяют его качество. Основные из них:
- разрешение;
- количество кадров в секунду;
- битность;
- сжатие цветов.
Битрейт зависит от всех этих показателей. Он определяет, сколько весит одна секунда видео. Соответственно, чем выше качество, тем больше битрейт.
Разницу в размере экрана легко увидеть на картинке – в 4 раза больше пикселей, чем у обычных мониторов FHD. При любом изменении кадра компьютеру придется обрабатывать в 4 раза больше информации.
Количество кадров в секунду имеет стандартные значения: 24–30 и 59–60. Если создавать контент сверхвысокого качества – Ultra HD, – то про 30 кадров стоит забыть, только 60. Соответственно, битрейт повышается в 2 раза.
С битностью проще – чем больше бит, тем больше спектр цветов. К примеру, 8 bit – это 16,7 млн цветов, а 10 bit – 1,07 млрд, и так далее по нарастающей.
Сжатие цветов или цветовая субдискретизация – это один из способов понизить битрейт. Обозначается 3 цифрами через двоеточие:
- 4:4:4 – нет сжатия;
- 4:2:2 – сжатие без потерь;
- 4:2:0 – сжатие с потерями.
Во время обработки, когда вы применяете фильтры, настройки цветокорекции или другие опции, программа сразу же начинает визуализировать изменения. Предварительный результат демонстрируется в меньшем качестве, чем конечный обработанный материал. Так можно сразу увидеть изменения, которые произошли с видео, а не ждать завершения рендеринга.
Программы для монтажа видео в 4К
Не все программы могут работать с UHD-разрешением. Большинство бесплатных утилит не обновились и поддерживают максимум файлы формата FHD. Однако все платные продукты уже давно работают с видеофайлами такого размера.
Adobe Premiere Pro
Мощный инструмент, который помогает обрабатывать видео. Компания Adobe давно заняла устойчивые позиции на рынке графического софта. Этот инструмент можно назвать универсальным. Если он чего-то не может, то функциональность можно расширить с помощью других программ того же разработчика.
Adobe Premiere Elements
Это базовая версия Premiere Pro для тех, кому не нужен весь профессиональный набор. Отлично подойдет для ознакомления с функционалом и позволит сэкономить на покупке. Новичок найдет тут хороший обучающий курс и упрощенный интерфейс..
Adobe After Effects
Мощный инструмент для наложения эффектов на видео. Проекты удобно импортируются в Premiere Pro. Стоит отметить, что обе программы нуждаются в большом запасе оперативной памяти.
Sony Vegas Pro
Программа полюбилась многим YouTube-блогерам. Подходит для создания сериалов и короткометражек. Особое достоинство – возможность работы с «живым» видео. Поддерживаются запись и потоковый монтаж с нескольких камер сразу. Как и все профессиональные инструменты, Sony Vegas Pro позволяет работать с большим количеством дорожек.
Avidemux
Бесплатная программа, которая может работать с форматом 4К, однако есть ряд недостатков – например, можно накладывать только одну звуковую и видеодорожку. Исключительно любительский софт с минимумом эффектов и настроек. Подходит для несложной склейки и создания слайд-шоу. Русский язык поддерживается, но локализация не официальная.
ВидеоМОНТАЖ
Программа отечественного разработчика, позиционируется как профессиональный софт, но таковым не является. Ограниченное число дорожек, малый набор эффектов и настроек не дают ей выйти на профессиональный уровень. Но для новичка с простыми задачами утилита подойдет. Здесь очень простой интерфейс с официальной локализацией. Продукт активно продвигается разработчиками, в сети есть много видеоуроков.
Movavi Video Editor
Небольшое платное приложение для новичков. Есть версия для ознакомления, но она не поддерживает Full HD и Ultra HD. Расширенная версия обладает всеми функциями стартового софта. Интерфейс похож на Premier Pro – к ней будет легче адаптироваться после Movavi.
Lightworks
Очень серьезный профессиональный инструмент, с помощью которого создаются полнометражные фильмы. Русской локализации нет, лицензия стоит очень дорого. Однозначно для тех, кто знает, чего хочет.
Corel VideoStudio Pro
Профессиональный инструмент, который обладает достаточно простым интерфейсом. Лицензия платная, но есть пробный период. Программа позволяет создавать трехмерные видеоролики из обычных.
Avid Media Composer
Еще один голливудский инструмент для создания фильмов. С его помощью был смонтирован «Аватар». Приложение непростое, содержит огромное количество эффектов. Есть русская локализация и даже пробный период. Лицензия стоит больше тысячи долларов, но есть ежемесячная подписка.
Системные требования программ для 4К видеомонтажа
|Процессор
|Оперативная память
|Видеокарта
|Место на диске
|Adobe Premiere Pro
|Intel Core i7
|32 GB
|4 GB
|20 GB (SSD)
|Adobe Premiere Elements
|Intel Core i7
|16 GB
|Поддержка DX 9-10
|16 GB (SSD или HDD)
|Adobe After Effects
|4х3 GHz
|16 GB
|Поддержка DX 9
|5 GB (SSD)
|Sony Vegas Pro
|8х2 GHz
|16 GB
|1 GB и больше, поддержка OpenGL
|1 GB (SSD)
|Avidemux
|4х3 GHz
|8 GB
|512 MB
|1 GB
|ВидеоМОНТАЖ
|4х3 GHz
|8 GB
|512 MB
|8 GB (SSD)
|Movavi Video Editor
|4х2,8 GHz
|8 GB
|поддержка OpenGL 2.1
|2 GB
|Lightworks
|Intel Core i7
|8 GB
|1 GB, Поддержка DX 9
|200 MB
|Corel VideoStudio Pro
|4х2,8 GHz
|8 GB
|256 MB
|3 GB
|Avid Media Composer
|Intel Core i7, Intel Xeon
|32 GB
|NVIDIA Quadro
|SSD+HDD от 100 GB
Не все системные требования взяты с сайтов разработчиков. Для некоторых маленьких программ вроде Avidemux требования к железу для работы с 4К-видео не указываются. Софт Adobe для видеомонтажа протестирован с топовыми специальными видеокартами: NVIDIA Quadro, NVIDIA GeForce Titan, NVIDIA GeForce GTX, AMD Radeon FirePro, AMD Radeon Vega PRO, AMD Radeon PRO. Маленькие студии не могут позволить себе такие дорогостоящие тесты, тем более если речь идет о бесплатной программе.
Подбираем конфигурацию компьютера для монтажа видео 4K
Для работы с видеофайлами данного формата потребуется топовое железо. Его нельзя поделить на категории полупрофессионального и профессионального, но попробуем подобрать несколько вариантов системных блоков с минимальным вхождением.
В общих чертах рабочая станция такой мощности должна строиться на процессоре с 4 ядрами и частотой не менее 3,0 ГГц. Это минимум для рендеринга, к тому же придется долго ждать, если возложить задачу на процессор – с этим лучше справится видеокарта. Благодаря технологии NVIDIA CUDA процесс рендеринга можно переложить на видеоплату.
Размер оперативной памяти имеет огромное значение, битрейт видео 4K в 4 раза больше, чем у обычного FHD. При работе с файлом его нужно целиком загрузить в оперативную память, если это невозможно, программа будет использовать файл подкачки или подгружать по частям.
Жесткий диск должен быть быстрым – посмотрите, сколько весит одна минута видео в разном разрешении:
- HD 30 fps – 60 MB/мин;
- FHD 30 fps – 130 MB/мин;
- FHD 60 fps – 200 MB/мин;
- UHD 30 fps – 375 MB/мин;
- UHD 60 fps – 600 MB/мин.
Конечно, эти данные приблизительны, битрейт может отличаться (выше мы разбирали факторы, которые влияют на это). Но в любом случае ролик продолжительностью в 15 минут будет весить до 10 ГБ, работать с такими большими файлами с обычного жесткого диска очень трудно и долго.
Процессор
Минимумом для нормальной работы во время рендеринга можно считать четырехъядерный процессор, однако для комфортной работы его недостаточно. Его производительности вам хватит разве что на склейку или нарезку видеофайла, а наложение эффектов и цветокоррекция займут очень много времени.
Компьютер для монтажа 4К можно построить на базе процессора последнего поколения Intel Core i7–9700K. Камушек имеет 8 ядер с возможностью разгона и справится с минимальными задачами по обработке 4K-видеофайлов. Именно такие процессоры лучше всего использовать в работе с видео. Разгон позволяет увеличивать мощность на время трудоемкого рендеринга, а в простое его частоты снизятся. Любой другой процессор также снижает частоты, но не все позволяют увеличить множитель.
Профессиональную станцию можно сделать производительнее. Мощный компьютер для видеомонтажа 4К лучше строить на базе процессора Intel Core i9–9900K. В отличие от предыдущей модели, он имеет не 8, а 16 потоков. Это значит, что каждое ядро может выполнять по 2 задачи. Несмотря на одинаковые частоты и количество физических ядер, он гораздо производительнее в рендеринге видео.
Стоит отметить, что топовые процессоры Intel оборудованы встроенными графическими чипами. Вы можете подключить дополнительный монитор, не загружая основную видеокарту. Такой тандем позволит вам использовать системный блок даже тогда, когда он загружен серьезной задачей. Например, на основной видеокарте можно поставить видео на рендеринг, а на встроенной поиграть или продолжить работу.
Компьютер для монтажа видео 4K: видеокарта
Для рендеринга видео лучше использовать видеокарту с технологией CUDA. Профессиональный вариант – NVIDIA Quadro. Вы добьетесь ускорения процесса в несколько раз, к тому же платы отлично справляются с визуализацией без потерь. При работе с емкими видеофайлами во время наложения эффектов вы сможете наблюдать превью без задержек и с нормальным FPS.
Отличия профессиональной видеокарты Quadro от любой другой GTX или RTX – в драйверах. Средние предложения Quadro имеют аналоги среди игровых карточек. Но топовые обладают огромным запасом видеопамяти – это как раз то, что нужно для рендеринга видео и работы с трехмерными моделями.
Если вы занимаетесь видеообработкой не профессионально, но вам нужен компьютер, способный потянуть рендеринг 4К, можно взять игровую видеокарту. Начиная с серии GTX 9хх, все видеокарты NVIDIA работают с технологией CUDA. Производительность будет ниже, зависит от того, какую карточку вы установите. Но при прочих равных параметрах те же Quadro P4000 и GeForce RTX 2080 ROG обладают одинаковым запасом памяти и шириной шины. Однако при рендеринге трехмерных сцен и видео Quadro покажет себя лучше, хотя в играх не выдаст той мощности, которую может обеспечить RTX 2080.
Обязательно используйте несколько экранов, это ускорит вашу работу в несколько раз. Все топовые видеокарты поддерживают подключение нескольких дисплеев. Стоит ли говорить, что при работе с 4К-видео дополнительный монитор с таким же или большим расширением просто необходим?
Оперативная память
Компьютер для монтажа 4К-видео должен иметь хороший запас оперативки. Система работает так: пока есть оперативная память, она занимается программами, если ее не хватает – включается файл подкачки. Это выделенное место на системном диске, которое используется для хранения временных файлов. Учитывая, что скорость HHD и SSD даже не близка к скорости оперативной памяти, вы увидите ужасные лаги. Но это не самое страшное.
Если использовать HDD, то система перестанет отвечать в те моменты, когда будет использовать файл подкачки. С SSD лагов будет меньше, но постоянные перезаписи могут убить его за несколько месяцев, диск не рассчитан на подобные издевательства.
Профессиональный компьютер для видеомонтажа 4K должен быть оборудован ОЗУ не менее 32 ГБ памяти.
Жесткий диск: SSD или HDD?
При работе с 4К-видеофайлами необходим SSD и несколько HDD. Желательно иметь по 2 таких накопителя:
- SSD 1 – под систему и программы;
- SSD 2 – под временные файлы и кэш программ видеомонтажа;
- HDD 1 – основной, для хранения рабочих проектов;
- HHD 2 – дополнительный, архивный, чтобы сохранить наработки в целости и сохранности. Вместо него можно использовать сетевой диск или облачное хранилище.
В современном компьютере для видеомонтажа 4К должен стоять SSD M.2, подключенный через PCI-E – на сегодня это самое быстрое хранилище данных. Лидером по скорости и емкости таких хранилищ является компания Samsung и их серии Pro и EVO.
Охлаждение
При рендеринге ваш компьютер будет нагружен до предела в течение некоторого времени. Очень сложные задачи могут загрузить его на несколько часов и даже на всю ночь. Процессор или видеокарта (в зависимости от того, что вы используете для рендеринга) будут греться. В корпусе должен быть создан достаточно мощный воздушный поток, чтобы температура не росла при высоких продолжительных нагрузках. К примеру, игровые ПК не так подвержены поломкам от высокой температуры, так как игры не могут загружать их на 100% в течение длительного времени.
Во всех процессоры и видеокарты встроена защита от перегорания: когда температура станет критической, ПК просто выключится. Этот неприятный момент может испортить вам готовый проект или нарушить срок его сдачи. Поэтому правильная система охлаждения – очень важный момент, нельзя относиться к этому пренебрежительно.
Компьютеры для монтажа в 4K
Компьютеры для видеомонтажа
HYPERPC предлагает разные рабочие станции для монтажа видео.
HYPERPC TITAN PRO 1 имеет достаточную мощность для работы с 4К-видео любой сложности. Intel® Core™ i9-10980XE обеспечит бесперебойную работу и быстрый отклик. 16GB HyperX Predator RGB DDR4-3200 позволит работать с файлами любого размера. Водяное охлаждение делает работу системного блока бесшумной и стабильной. Профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000 справится не только с рендерингом видео, но и с трехмерной графикой. SSD-накопитель 1TB Samsung 970 EVO Plus максимально ускоряет работу системы и программ.
Монтаж видео тесно связан с трехмерным моделированием. Рабочая станция HYPERPC TITAN PRO MAX 1 – вершина мощности современного оборудования для 3D моделирования. Воздушное охлаждение настолько мощное, что при максимальной нагрузке вы не услышите вентиляторов. Большой объем видеопамяти – это не только монтаж видео в 4К и 5К, но и работа со сложными трехмерными сценами. Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO моментально выдает любые превью с выбранными эффектами. Два накопителя – 2TB HYPERPC PRO M.2 и 12TB Seagate Exos X – сделают так, что вы забудете о недостатке памяти на долгие годы.
Экстремальная серия
Компромиссом для геймеров может стать серия экстремальных ПК от HYPERPC. Модель HYPERPC GAMING X7 имеет приблизительно такую же начинку, как и у предыдущих рабочих станций. Различия – в видеокарте и внешнем виде. В этой сборке имеются видеокарта MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO. Такой компьютер подойдет не только для монтажа 4К-видео, но и для его записи. Его возможности очень широки – например, можно создавать удивительные спецэффекты в виде трехмерных моделей и помещать их на видео.
Системный блок HYPERPC GAMING X8 – топовое решение для всех задач. Он также оснащен видеокартой игровой серии ASUS GeForce RTX 3090 STRIX. Главная особенность – количество памяти и большим SSD форм-фактора M.2. Запись и обработка видео в любом разрешении – вот что может этот ПК.