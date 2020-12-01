Компьютер для монтажа в 4K

4К – удел избранных

Технология мониторов с 4К-разрешением только набирает обороты. В 2014–2015 годах такой монитор был редкостью, и только в 2017-м экраны пошли в массы на просторах СНГ. Например, в 2013 году доля экранов с UHD составляла не более 5%, а в 2017-м их количество приблизилось к отметке 15%.

Большинство экранов с 4K-разрешением используется для специальных нужд как площадки для рекламы, информационные табло, интерактивные панели. Реже ими комплектуют рабочие станции, здесь процент применения достаточно мал. Данные мониторы наиболее востребованы при работе с графикой, трехмерными моделями и монтаже видео.

Для домашнего пользования мониторы 4К используют еще реже, но их доля растет. Экраны подразумевают контент в высоком качестве, но пока этот формат остается исключительно премиальным классом. Даже для просмотра видео выдвигаются особые требования к ПК – наличие мощной видеокарты и разъема DVI или HDMI 2.1. Чтобы обрабатывать такое видео, нужен компьютер с очень высокой производительностью.